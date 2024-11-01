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Музыкальное турне. Я. Кацнельсон (фортепиано)
17 декабря в 19:00
Концерты

Музыкальное турне. Я. Кацнельсон (фортепиано)

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Лауреат международных конкурсов Яков Кацнельсон, фортепиано.

В программе:

  • С. Рахманинов. Этюды-картины: фа минор, соч. 33, до мажор, соч. 33, ля минор, соч. 39;
  • К. Дебюсси. Прелюдии: Дельфийские танцовщицы, Паруса, Прерванная серенада;
  • Э. Гранадос. Маха и соловей из цикла «Гойески»;
  • А. Хинастера. Три аргентинских танца;
  • Э. Вила Лобос. Шору № 5 «Душа Бразилии»;
  • М. де Фалья. Сюита из балета «Любовь-волшебница»: Пантомима, Песня блуждающего огня, Танец страха, Магический круг, Ритуальный танец огня;
  • К. Дебюсси. Прелюдии: Ворота Альгамбры, В знак уважения С. Пиквику, эсквайру П.Ч.П.К., Шаги на снегу;
  • С. Рахманинов. Этюды-картины: фа-диез минор, соч. 39, си минор, соч. 39, до-диез минор, соч. 33.

К составлению своих концертных программ пианист Яков Кацнельсон подходит утонченно и нестандартно. Произведения собраны так, что звучащая музыка, как пазл, складывается в канву образов и смыслов. Программа «Музыкальное турне. Испания, Аргентина, Бразилия» — рассказ о трех странах, располагающихся по обе стороны Атлантического океана, но объединенных чувственной страстью, южной палитрой ярких красок и умением пробудить даже в любой душе живость и тепло. Иллюстрациями этого импровизированного путешествия станут произведения С. Рахманинова, К. Дебюсси, М. де Фальи, Э. Гранадоса, Э. Вила Лобоса и А. Хинастеры.

Возраст
6+