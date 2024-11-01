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Музыкальная акварель. Чудеса из малахитовой шкатулки
7 декабря в 11:00
Концерты

Музыкальная акварель. Чудеса из малахитовой шкатулки

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

К 145-летию со дня рождения П. Бажова.

Ансамбль народной музыки «Ока», Татьяна Тураева, народный вокал, Евгения Валикова, народный вокал, Светлана Гусева, актриса Рязанского областного театра кукол, Ведущая — музыковед Елена Пронюшкина.

«Музыкальная акварель» — образовательный проект для всей семьи.

На тематических концертах данного проекта юные зрители знакомятся с миром музыки в исполнении артистов филармонии и ведущей — музыковеда Елены Пронюшкиной. После окончания концерта они могут с помощью красок и мольберта изобразить свои эмоции и фантазии на бумаге!

Павел Петрович Бажов — писатель, который рассказал миру о чудесах Урала. На концерте мы вспомним интересные истории из жизни писателя, почувствуем атмосферу его произведений, прослушав сказку «Голубая змейка» — историю о добре и зле, испытании подлинной дружбы, которая дороже всякого золота.

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