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Музыка фильмов БРАТ и БРАТ-2
11 сентября в 20:00
Концерты

Музыка фильмов БРАТ и БРАТ-2

Две будки в Ирландии

В среду, 11 сентября, в пабе «Две Будки в Ирландии» мы решили вспомнить песни из культовых фильмов «Брат» и «Брат 2».

С момента выхода на широкие экраны фильма «Брат» прошло 27 лет, а с момента выхода фильма «Брат 2» — 24 года. С тех пор многое изменилось, но эти фильмы мы не перестанем пересматривать, а их саундтреки всегда будут звучать в наших сердцах.

Приглашаем всех желающих вспомнить песни, ставшие частью нашей жизни!

Исполнять любимые миллионами песни будет группа «Другие Люди».

Возраст
18+