Музыка фильмов БРАТ и БРАТ-2

В среду, 11 сентября, в пабе «Две Будки в Ирландии» мы решили вспомнить песни из культовых фильмов «Брат» и «Брат 2».

С момента выхода на широкие экраны фильма «Брат» прошло 27 лет, а с момента выхода фильма «Брат 2» — 24 года. С тех пор многое изменилось, но эти фильмы мы не перестанем пересматривать, а их саундтреки всегда будут звучать в наших сердцах.

Приглашаем всех желающих вспомнить песни, ставшие частью нашей жизни!

Исполнять любимые миллионами песни будет группа «Другие Люди».