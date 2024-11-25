Музыка без границ

Концерт эстрадного оркестра Дворца культуры «Приокский» (главный дирижер Максим Бабий). В программе прозвучат произведения советских и российских композиторов (В. Сидорова, В. Гроховского, В. Шаповаленко), а также композиции зарубежных авторов (Л. Армстронга, Ч. Паркера, Ч. Кории и других).

Свое мастерство продемонстрируют солисты: Иван Маркин (труба), Александр Панфилов (тромбон), Владимир Козаченко (гитара), Илья Милосердов и Дмитрий Ельков (саксофон).

Украшением программы станет выступление вокальной группы «Блестки» ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (руководитель Ирина Жимуляева), которая исполнит знаменитые песни прошлых лет в сопровождении оркестра.

А участник шоу «Голос» на Первом Канале Мажд Акрут из Туниса добавит ярких красок в музыкальную палитру вечера!