Спектакль Руслана Кудашова «Музы сопротивления» — это посвящение артистам блокадного Ленинграда. Сюжет построен на небольших эпизодах реальной блокадной жизни глазами и голосами людей невоенных профессий: актеров, танцовщиков, писателей и музыкантов. Сцены восстановлены из фронтовых писем и пронзительных блокадных дневников деятелей искусства. По разным причинам многие артисты балета, оперы, драмы и оперетты, поэты, писатели и музыканты не эвакуировались из Ленинграда в 41-ом. Не успели. Не захотели. Не смогли.

Это история торжества жизни посреди блокадного ада. Жизни единственной и желанной — безудержной, как весенняя капель с крыш, смешливой, как желтое море мать-и-мачехи, искрящейся, как льдинка на варежке, будоражащей, как теплое апрельское солнце. Или как стакан кипятка с кусочком сахара. В той жизни были поводы для счастья. Именно из них ленинградцы — и артисты, и зрители — по крупицам собирали надежду.