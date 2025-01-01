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Мужчина нарасхват
12 марта в 19:00
Театр

Мужчина нарасхват

МКЦ

Премьерные показы спектакля «Мужчина нарасхват» прошли в Московском Театре Эстрады и в отзывах отметили, что это «комедия-вихрь», обладающая динамичным и насыщенным содержанием.

Простая житейская история, предназначенная исключительно для отдыха и смеха. Главная героиня находится в поиске мужчины мечты, однако критерий у нее только один — финансовая обеспеченность будущего мужа. Лучше, конечно, чтобы он был олигархом, но и скромный владелец банка тоже подойдет. Разумеется, мужчина находится, и счастливая красотка, уже собирается отправиться в свадебное путешествие, но тут, как снег на голову, обрушивается известие — принц женат, в браке счастлив, девушке ничего не светит. Героиня расстраивается и собирается жестоко мстить, испортив несостоявшемуся супругу жизнь тем, что оповестит жену о моральном облике мужа. На этом моменте вы обхохочетесь!

События наслаиваются друг на друга очень быстро, и смех в зрительном зале не утихает на протяжении всего действия. Фактически, постановка — комедия положений, исполненная в классическом варианте.

Возраст
16+