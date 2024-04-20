Мульт в кино. Выпуск № 168. Идем на пикник

Весна в самом разгаре, солнышко пригревает, почки распускаются, а Росинка, Умыч и Непоседус собрались на природу, чтобы устроить пикник. Только ребята решили хорошенько повеселиться, как на Непоседуса напала змея! Вместе с нашими ведущими мы узнаем, как справиться с диким пресмыкающимся, споем веселую дорожную песню, разучим классные игры, в которые можно играть на природе, отгадаем пять новых загадок про весну и узнаем много полезных советов для «выживания в дикой природе». А еще в этом выпуске мы покажем целых четыре новых мультфильма.