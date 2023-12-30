Мульт в кино. Выпуск № 164. В Новый год играючи!

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки научат Антона кататься на горных лыжах, в ДиноСити у Кракена появятся сверхспособности, суперкотята спасут Новый год, семья Чирикиных купит новую машину, а «Сказочный патруль» раскроют тайну пингвинов в Мышкине.
- Режиссёр
- Алексей Миронов, Елизавета Рябич, Татьяна Мошкова, Алексей Хруслов, Энеш Батырова, Элина Волгина, Артур Аллаяров, Татьяна Новикова, Мария Коршунова
- Продолж.
- 48 мин.
- Премьера
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2023-12-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Короткометражка, Мультфильм, Приключение, Комедия