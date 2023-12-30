Мульт в кино. Выпуск № 164. В Новый год играючи!

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки научат Антона кататься на горных лыжах, в ДиноСити у Кракена появятся сверхспособности, суперкотята спасут Новый год, семья Чирикиных купит новую машину, а «Сказочный патруль» раскроют тайну пингвинов в Мышкине.