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Моя любимая Рязань. История и современность
28 мая в 11:00
Выставки

Моя любимая Рязань. История и современность

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

16 мая в Рязанском государственном областном художественном музее имени И.П. Пожалостина состоится открытие ежегодной, 19-й городской выставки изобразительного искусства «Моя любимая Рязань. История и современность». На выставке будут представлены работы учащихся детской художественной школы № 1 и художественных отделений детских школ искусств города Рязани.

Организаторы выставки — управление культуры администрации города Рязани и Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина.

Целями и задачами выставки являются воспитание уважения, интереса и бережного отношения к своему родному краю, его культуре и традициям, творческое развитие личности ребенка.

Для участия в выставке заявлено 211 работ художественного творчества: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, в том числе 12 работ шести преподавателей школ искусств.

Для экспозиции комиссией отобрано 83 работы различной тематики, из которых 34 — работы лауреатов:

  • «2024 — Год семьи. Мой дом, моя семья»
  • «Моя Рязань, моя Россия»;
  • «Любить, ценить и охранять»;
  • «Была весна — весна Победы» (9 мая посвящается);
  • «Из нас слагается народ»;
  • «Традиции живая нить»;
  • «Жила-была сказка»;
  • «Народные промыслы Рязанской области»;
  • «Мы — юные художники» (натюрморт, пейзаж, автопортрет).

Учащихся к выставке подготовили 42 преподавателя, среди которых педагоги С.В. Фокина, Г. Е. Хохлова, А.Н. Марьяшин, А.А. Новикова (ДХШ № 1), Э.Я. Николаева, Т.А. Солнцева (ДШИ № 7 им. Ю.Н. Холопова), Ж.В. Головина, Г. И. Макарова, И.Г. Быстрова (ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова), М.С. Жесткова, Т.А. Меренова (ДШИ № 2), И.В. Жадобина, А.Ю. Соляник, Т.В. Федченко (ДШИ № 3), А.В. Минаева, Л.В. Мазалова (ДШИ № 5), А.А. Столбова, К.П. Севостьянова (ДШИ № 9), А.И. Аникина (ДМШ № 6)и другие.

Торжественное открытие выставки состоится 16 мая в 16 часов в Рязанском государственном областном художественном музее имени И.П. Пожалостина (ул. Свободы, 57).

К открытию выставки издан красочный каталог и памятные дипломы, которые будут вручены всем участникам мероприятия.

Возраст
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