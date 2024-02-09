Моя девушка робот

Ариан (Шахид Капур) не в состоянии найти идеальную спутницу жизни. Он встречает идеальную девушку Сифру (Крити Санон) во время официального задания в США и влюбляется в нее только для того, чтобы позже обнаружить, что это нереальная история любви.