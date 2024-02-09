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Моя девушка робот
Кино

Моя девушка робот

Ариан (Шахид Капур) не в состоянии найти идеальную спутницу жизни. Он встречает идеальную девушку Сифру (Крити Санон) во время официального задания в США и влюбляется в нее только для того, чтобы позже обнаружить, что это нереальная история любви.

Режиссёр
Амит Джоши, Арадхана Са
Актёры
Шахид Капур, Крити Санон, Дхармендра, Димпл Кападия, Ракеш Беди, Анубха Фатехпурия, Раджеш Кумар, Ашиш Верма, Груша Капур, Рашул Тандон
Продолж.
140 мин.
Премьера
2024-02-09 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама, Драма-комедия

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