Моя девушка робот

Ариан (Шахид Капур) не в состоянии найти идеальную спутницу жизни. Он встречает идеальную девушку Сифру (Крити Санон) во время официального задания в США и влюбляется в нее только для того, чтобы позже обнаружить, что это нереальная история любви.
- Режиссёр
- Амит Джоши, Арадхана Са
- Актёры
- Шахид Капур, Крити Санон, Дхармендра, Димпл Кападия, Ракеш Беди, Анубха Фатехпурия, Раджеш Кумар, Ашиш Верма, Груша Капур, Рашул Тандон
- Продолж.
- 140 мин.
- Премьера
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2024-02-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама, Драма-комедия