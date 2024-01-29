Молли и ботан

В надежде сохранить работу адвокат Молли Сингер вновь поступает в университет, чтобы подружиться с социально неуклюжим сыном своего босса и превратить его с нуля в героя кампуса. С помощью лучшей подруги Молли вступает в бой, чтобы спасти свое будущее.