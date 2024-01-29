Молли и ботан

В надежде сохранить работу адвокат Молли Сингер вновь поступает в университет, чтобы подружиться с социально неуклюжим сыном своего босса и превратить его с нуля в героя кампуса. С помощью лучшей подруги Молли вступает в бой, чтобы спасти свое будущее.
- Режиссёр
- Энди Палмер
- Актёры
- Бритт Робертсон, Уэнди Малик, Джейми Прессли, Тай Симпкинс, Холланд Роден, Джонатан Липницки, Нико Сантос, Кьерра Рамирес, Карлос Алазраки, Джиджи Гастин, Эмма Хольцер
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2024-02-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия