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Молли и ботан
Кино

Молли и ботан

В надежде сохранить работу адвокат Молли Сингер вновь поступает в университет, чтобы подружиться с социально неуклюжим сыном своего босса и превратить его с нуля в героя кампуса. С помощью лучшей подруги Молли вступает в бой, чтобы спасти свое будущее.

Режиссёр
Энди Палмер
Актёры
Бритт Робертсон, Уэнди Малик, Джейми Прессли, Тай Симпкинс, Холланд Роден, Джонатан Липницки, Нико Сантос, Кьерра Рамирес, Карлос Алазраки, Джиджи Гастин, Эмма Хольцер
Продолж.
120 мин.
Премьера
2024-02-01 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

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