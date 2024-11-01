Мир Вивальди. Духовная музыка

Струнный ансамбль «Gli Uccelli» рязанского губернаторского симфонического оркестра, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков. Рязанский камерный хор, художественный руководитель Алексей Ракин. Солистка — лауреат международных конкурсов Алина Сафронова (сопрано).

В программе: синфония для струнных и бассо континуо Al Santo Sepolcro си минор RV 169, Credo RV 591, мотет «In furore iustissimae irae» RV 62, Gloria RV 589.

«Рыжий монах» — так прозвали современники итальянского композитора Антонио Вивальди. И это не случайно. В возрасте пятнадцать лет он был пострижен в монахи, а спустя десятилетие возведен в духовный сан. Свое прозвище он получил за цвет волос червонно-золотого оттенка.

Всю свою жизнь Антонио Вивальди умело сочетал служение Богу и создание музыки, которая имела как духовный, так и светский характер.

В программе вечера прозвучат как инструментальные сочинения, в которых запечатлены образы Священного Писания, так и произведения с участием хора — одного из обязательных участников католического богослужения.

Синфония для струнных и бассо континуо Al Santo Sepolcro си минор (Гроб Господень) написана предположительно в Турине. В произведении использован сложный гармонический язык, с помощью которого Вивальди попытался отобразить страдания Иисуса Христа. Музыка звучит скорбно и напряженно.

Четырехчастная Credo (Верую) является единственным достоверно известным примером переложения текста Никийского Символа веры — краткого изложения основ христианского вероучения в творчестве композитора.

Мотет In furore iustissimae irae (В ярости праведного гнева) является духовным произведением, но в нем в полной мере нашли воплощение оперные приемы. Текст повествует об опасности греха и обращен напрямую к Богу Отцу и Иисусу Христу. Музыкальная форма мотета — ария da capo с речитативом. Этот жанр характерен для итальянской оперы XVIII века и благодаря контрастным эпизодам позволяет композитору передать сложную гамму образов и эмоций.

Gloria (Слава) RV 589 — самое популярное духовное произведение Антонио Вивальди, написанное в период службы в венецианском благотворительном приюте для сирот Pio Ospedale delia Pieta. Музыка кантаты полна солнечной радости и жизненной энергии.