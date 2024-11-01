Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
ЦБ USD 107.74 -1.84 30/11
ЦБ EUR 114.31 -1.83 30/11
Нал. USD 102.06 / 109.30 30/11 16:30
Нал. EUR 110.00 / 115.20 30/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
5 254
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
5 811
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
8 582
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
12 907
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Мир Вивальди. Духовная музыка
15 декабря в 17:00
Концерты

Мир Вивальди. Духовная музыка

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Струнный ансамбль «Gli Uccelli» рязанского губернаторского симфонического оркестра, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков. Рязанский камерный хор, художественный руководитель Алексей Ракин. Солистка — лауреат международных конкурсов Алина Сафронова (сопрано).

В программе: синфония для струнных и бассо континуо Al Santo Sepolcro си минор RV 169, Credo RV 591, мотет «In furore iustissimae irae» RV 62, Gloria RV 589.

«Рыжий монах» — так прозвали современники итальянского композитора Антонио Вивальди. И это не случайно. В возрасте пятнадцать лет он был пострижен в монахи, а спустя десятилетие возведен в духовный сан. Свое прозвище он получил за цвет волос червонно-золотого оттенка.

Всю свою жизнь Антонио Вивальди умело сочетал служение Богу и создание музыки, которая имела как духовный, так и светский характер.

В программе вечера прозвучат как инструментальные сочинения, в которых запечатлены образы Священного Писания, так и произведения с участием хора — одного из обязательных участников католического богослужения.

Синфония для струнных и бассо континуо Al Santo Sepolcro си минор (Гроб Господень) написана предположительно в Турине. В произведении использован сложный гармонический язык, с помощью которого Вивальди попытался отобразить страдания Иисуса Христа. Музыка звучит скорбно и напряженно.

Четырехчастная Credo (Верую) является единственным достоверно известным примером переложения текста Никийского Символа веры — краткого изложения основ христианского вероучения в творчестве композитора.

Мотет In furore iustissimae irae (В ярости праведного гнева) является духовным произведением, но в нем в полной мере нашли воплощение оперные приемы. Текст повествует об опасности греха и обращен напрямую к Богу Отцу и Иисусу Христу. Музыкальная форма мотета — ария da capo с речитативом. Этот жанр характерен для итальянской оперы XVIII века и благодаря контрастным эпизодам позволяет композитору передать сложную гамму образов и эмоций.

Gloria (Слава) RV 589 — самое популярное духовное произведение Антонио Вивальди, написанное в период службы в венецианском благотворительном приюте для сирот Pio Ospedale delia Pieta. Музыка кантаты полна солнечной радости и жизненной энергии.

Возраст
6+