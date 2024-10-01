Мила Романиди звезда не только российской, но и мировой эстрады. Работала на знаменитой сцене Фридрихштадтпаласе в Германии, исполняла песню «Бразильский карнавал» на многомиллионную аудиторию Чемпионата Мира по футболу в Бразилии, становилась Лауреатом международных премий.

В репертуаре Милы Романиди известные песни, которые написаны для нее, такими мэтрами нашей эстрады как Р. Паулс, И. Резник, Л. Дербенев, Л. Рубальская, А. Алексин, Симон Осиашвили. Песня «Гавайская Гитара» стала визитной карточкой певицы и Лауреатом «Песня Года» Известная песня на стихи Леонида Дербенева «Днем и ночью» спетая в дуэте с Филиппом Киркоровым остается одним из известных шлягеров долгие годы. Большая творческая работа связывала Милу Романиди с композитором Евгением Ширяевым, песня «Амазонка» одна из них. Сегодня, новые песни «Наедине с любовью», «Какая ерунда!» звучат на всех музыкальных площадках страны.

Всем нам сейчас необходима поддержка! Приглашаем посетить концерт, где вас обнимут и подарят душевное тепло, песни Милы Романиди.