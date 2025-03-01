Михаил Задорин — российский певец, музыкант и автор песен, лауреат премий «Шансон года».

Его репертуар — это уникальное сочетание музыкальных стилей, придающее современное звучание шансону с элементами рока. Михаил покорил публику хитами, среди которых «Странная женщина» на стихи Ларисы Рубальской, а также запоминающимися дуэтами со Стасом Михайловым и Ириной Круг.

Программа «Настоящая любовь» — это музыкальное путешествие по волнам чувств и эмоций. В концерте прозвучат как любимые хиты артиста, так и новые композиции, отражающие глубину человеческих переживаний. Особое внимание уделено живому звуку и уникальным аранжировкам, которые подчеркнут эмоциональность каждой песни.

В этот вечер зрители услышат проникновенные лирические композиции о любви и вечных ценностях.