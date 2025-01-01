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Михаил Задорин
3 марта в 19:00
Концерты

Михаил Задорин

МКЦ

3 марта в МКЦ г. Рязани состоится концерт Михаила Задорина с программой «Настоящая любовь». Михаил Задорин — российский певец, музыкант и автор песен, лауреат премий «Шансон года». Его репертуар — это уникальное сочетание музыкальных стилей, придающее современное звучание шансону с элементами рока. Михаил покорил публику хитами, среди которых «Странная женщина» на стихи Ларисы Рубальской, а также запоминающимися дуэтами со Стасом Михайловым и Ириной Круг. Программа «Настоящая любовь» — это музыкальное путешествие по волнам чувств и эмоций. В концерте прозвучат как любимые хиты артиста, так и новые композиции, отражающие глубину человеческих переживаний. Особое внимание уделено живому звуку и уникальным аранжировкам, которые подчеркнут эмоциональность каждой песни. В этот вечер зрители услышат проникновенные лирические композиции о любви и вечных ценностях.

Возраст
16+
Жанры
Шансон