Михаил Башаков и Борис Плотников

26 февраля (среда) в кафе-клубе «Старый парк — Михаил Башаков. Вместе с ним на сцену выйдет легендарный харпер Борис Плотников.

Вас ждет двойная порция драйва, авторского рока и блюза.

Кто не знает песни Михаила Башакова? В этой стране сложно найти людей, которые не слышали песни «Кто такая Элис?», «Не парься — будь счастлив», «Самбади»… Но хиты радиоформата и на десятую часть не отражают всю глубину творчества этого автора, с чьих концертов ни один слушатель никогда не уходит равнодушным!

Борис Плотников — виртуоз губной гармоники, призер международных конкурсов, один из самых востребованных сессионных музыкантов российской сцены. Сотрудничал с музыкантами разных стилей, начиная от Чижа и группы «Воскресенье» и заканчивая «Заточкой»