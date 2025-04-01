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Международный День Джаза с группой «Transformer»
30 апреля в 18:00
Концерты

Международный День Джаза с группой «Transformer»

Старый парк

Приглашаем отметить Международный день джаза с проектом TransFormer. Это творческое объединение джазовых музыкантов Рязани и Москвы, играющих классический джаз, а также свинг, фанк и латину.

В этот вечер на сцене будет представлен прекрасный богатый состав. Женский вокал, саксофон, настоящий контрабас и горячая музыка, в которой сочетается виртуозность и легкость джаза и страстность, южная ритмичность латины и свинга.

На сцене:

  • Мария Круц — вокал,
  • Игорь Захаров — гитара,
  • Андрей Трояновский — саксофон,
  • Станислав Глушенков — гитара,
  • Петр Афанасьев — ударные,
  • Антон Родин — контрабас.

Ждем всех поклонников этой музыки на культурное мероприятие перед длинными майскими выходными. На дачу вы успеете завтра, а сегодня пусть будет джаз!

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