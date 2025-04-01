Международный День Джаза с группой «Transformer»

Приглашаем отметить Международный день джаза с проектом TransFormer. Это творческое объединение джазовых музыкантов Рязани и Москвы, играющих классический джаз, а также свинг, фанк и латину.
В этот вечер на сцене будет представлен прекрасный богатый состав. Женский вокал, саксофон, настоящий контрабас и горячая музыка, в которой сочетается виртуозность и легкость джаза и страстность, южная ритмичность латины и свинга.
На сцене:
- Мария Круц — вокал,
- Игорь Захаров — гитара,
- Андрей Трояновский — саксофон,
- Станислав Глушенков — гитара,
- Петр Афанасьев — ударные,
- Антон Родин — контрабас.
Ждем всех поклонников этой музыки на культурное мероприятие перед длинными майскими выходными. На дачу вы успеете завтра, а сегодня пусть будет джаз!
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