«Мастер. Большой зимний концерт в Рязани»

Созданная в 1987 году бас-гитаристом Аликом Грановским и гитаристом Андреем Большаковым группа «Мастер» с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного метала — и не утратила свои позиции и три декады спустя.

Первый альбом «Мастер» разлетелся рекордным тиражом более миллиона экземпляров. Дальше пошло по нарастающей — продажи второй пластинки достигли уже 2-х миллионного тиража, что соответствует «мультиплатиновому диску». Группа заслуженно обрела статус одного из лучших металл-коллективов и стала первой, чьи гастроли проходили за рубежом: в Бельгии, Голландии, Люксембурге, Франции, Германии, Польше, Израиле, Болгарии.

История «Мастера» — фестивали и гастроли, записи и коллаборации. У группы 9 студийных альбомов, в том числе 2 альбома на английском языке и несколько композиций на испанском, в написании текстов которых приняли участие музыканты из Эквадора.

В 1999 году вокалист Михаил Серышев покидает группу ради службы в оперном театре. В группу приходит харизматичный Алексей `Lexx` Кравченко, чей голос является визитной карточкой группы уже более 20 лет.

Пережившая дюжину кадровых перестановок группа и ее бессменный лидер Алик Грановский не почивают на лаврах, выпустив не так давно студийный альбом «Мастер времени».

За более чем 35 лет появилось огромное число хитов, гремевших на весь мир: «Кресты», «Мастер», «Палачи», «Берегись», «Щит и меч», «Воля и разум», «Пепел на Ветру» и множество других песен, на которых выросло не одно поколение.