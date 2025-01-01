Мария Иванова (Озимая). Предчувствие весны

Мария Иванова (Озимая) родилась в 1970 году в Москве. С 1989 по 1994 гг. училась в Московском художественном училище памяти 1905 года (педагоги А.М. Шелегеда, С.Г. Стручков, Ю.М. Карпушин). С 1992 года начала участвовать в выставках Московского союза художников, в 1994 году была принята в его ряды. В 2001 году окончила Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова. Среди педагогов — М.М. Курилко-Рюмин, под руководством которого она работала в творческих мастерских Российской академии художеств до 2005 года. В 2002 году награждена дипломом Союза художников России. В 2006 году состоялась первая персональная выставка в Москве.

Мария воспитывалась в семье художников, что оказало влияние, как на выбор будущей профессии, так и на само ее творчество. Дед — народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств Виктор Иванович Иванов, мать — член Московского объединения Союза художников и творческого объединения женщин-художников Москвы «Ирида» Татьяна Викторовна Иванова. В работах Марии Ивановой (Озимой) черты сурового стиля и крепкий академический рисунок сочетаются с внутренней эмоциональной наполненностью, женской проникновенностью. Наиболее лаконично и открыто это выражается в натюрморте, в котором художница сталкивает прошлое и настоящее, воспоминания и ощущения от конкретной натуры.

Для Марии Ивановой — это четвертая выставка на Рязанской земле. Первая прошла в Спасске в 2017 году, вторая — в Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера в 2018, третья — в картинной галерее Виктор Иванов и земля Рязанская в 2019. На выставке «Предчувствие весны» представлены тридцать семь живописных и графических работ. Совершенно разные по жанру и по тематике они отражают разнообразие интересов автора.

«Выставка называется „Предчувствие весны“ потому, что она посвящена удивительному свойству нашего мира — способности пробуждаться и возрождаться после долгой зимы, приобретая новые формы и качества, новый опыт. Это чудо! Порой это и единственное, что надежно, на что можно опереться.

В Рязани, которую я глубоко люблю, это третья моя выставка. И это новая возможность для меня поделиться своим взглядом на мир и своими чувствами.

Представленные работы — последних лет. В каждую из них я попыталась вложить малую толику надежды, попыталась увидеть сквозь небо звезды, дать опору нежным цветам…

Основная техника для меня — живопись маслом. Но бывает, сюжет подсказывает другой способ изображения, или мне хочется другой скорости работы. И я стала пробовать другие техники, материалы, манеры живописи. Мне так интересно. Меня привлекает разнообразие, новые вопросы и поиски новых решений. Поддерживает надежда и вера в жизненную силу предстоящей весны».