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13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
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«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
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«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
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Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
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29 декабря в 10:00
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Манежная десятка-2024
Юность
Горячий забег на 10 километров в рязанском манеже для всех желающих. Начало 29 декабря в 10:00.
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