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Мамина пластинка
16 ноября в 14:00
Концерты

Мамина пластинка

МКЦ

Фестиваль ВИА «Мамина пластинка» стартовал в 2013 году. Его идея принадлежит Софье Александровне Ивановой и художественному руководителю коллектива «Горпарк» Геннадию Николаевичу Барыкину. Стилистика фестиваля — исполнение вокально-инструментальными ансамблями города и области известных хитов групп 60-х, 70-х, 80-х годов.

Его целями и задачами являются сохранение, развитие и популяризация жанра вокально-инструментального ансамбля, пропаганда патриотизма, духовности, нравственности среди молодого поколения средствами музыкально-художественного творчества, приобщение молодежи к музыкальной культуре, демонстрация лучших образцов музыкальных произведений, характерных для жанра ВИА, стимулирование профессионального и любительского творчества в жанре ВИА, мотивирование рязанских музыкантов к созданию новых коллективов ВИА, обмен опытом между творческими коллективами, установление и расширение творческих и дружеских связей между ВИА, организация культурного досуга и отдыха жителей и гостей г. Рязани, удовлетворение культурных и эстетических потребностей людей, создание у людей позитивного отношения к жизни.

Возраст
12+
Жанры
Эстрада