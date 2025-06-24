Индия. После происшествия в пути мать и дочь оказываются в деревне Чанданпур. В новом месте мать запрещает дочери уходить куда-либо без ее разрешения, опасаясь за безопасность ребенка. Считается, что в одном из деревьев обитают злые духи, а в последние месяцы в этой местности пропадают девушки. Однако девочка нарушает запрет и сталкивается с древним злом. Теперь матери предстоит сразиться с потусторонней угрозой, чтобы любой ценой спасти дочь.