27 июня (четверг) 2024 в 15:00 и в 18:00 в Рязанском государственном областном Театре кукол (улица Есенина, 27) состоится премьера спектакля «Люди А. Выбор» по пьесе Леонида Якубовича, написанной по мотивам документального романа Алексея Филатова «неВойна». Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

Спектакль «Люди А. Выбор» посвящен сотрудникам спецподразделения «Альфа» и их женам.

Автор пьесы — народный артист России Леонид Якубович.

Режиссер — заслуженный деятель искусств республики Крым Юрий Маковский.

Автор книги — Президент Союза «Офицеры группы Альфа», автор романа «неВойна» Алексей Филатов.

Основная идея постановки — сложность выбора между личными интересами и служением стране, особенно когда речь идет о работе в специализированных подразделениях, таких как Центр Специального назначения ФСБ России. Главные герои пьесы — старший лейтенант Александр Гордеев и его жена Светлана. Александр с детства мечтает в службе в группе «Альфа». Во время дружеского застолья он объявляет жене и друзьям, что все собеседования он благополучно прошел и от заветного назначения его отделяет подписание одного лишь рапорта. Теперь жене главного героя предстоит сделать свой выбор.

В спектакле заняты актеры театра и кино: Юнона Захарьева, Владислав Кулыгин, Евгений Терентьев, Людмила Колесникова и Сергей Шолох. Роль генерала исполнил сам автор книги Алексей Филатов. В финале спектакля звучит песня «Полвека держим строй», слова к которой были написаны Леонидом Якубовичем на музыку Семёна Гликмана. Кстати, это тот же тандем, который создал неофициальный гимн «Альфы» песню «Буква А».

Алексей Филатов, подполковник запаса ФСБ России, президент Союза «Офицеры Группы „Альфа“», автор проекта «Люди А» и книги «неВойна»:

— Мы едем в Рязань, чтобы познакомить зрителей с историей спецназа «Альфы», но не в формате агитки, а через историю жизни одного офицера. У главного героя есть реальный, ныне живущий и до сих пор служащий в Группе «А» прототип. Но и место художественному вымыслу тоже нашлось. Всё же мы везем художественное произведение, а не папку с рапортами. Спектакль поставлен по пьесе Леонида Якубовича, которую он написал по мотивам моего романа «неВойна». И, не буду скромничать, история получилась глубокая, яркая и даже зрелищная. Спектакль — не боевик, а потому стрельбы и боев не будет. Будет психологическая драма и очень человеческая история про человека, который раз за разом делает свой выбор. И именно этот выбор и формирует главного героя как мужчину, как мужа, как офицера и даже как гражданина. Но рассказывать про спектакль, который к тому же ставил замечательный режиссер Юрий Маковский, дело неблагодарное. Это как в старом анекдоте про битлов, которые не понравились, потому что сосед напел и они так себе. Спектакль надо видеть! А в Рязани, как известно, даже грибы с глазами. А имеющий глаза да увидит! Но шутки шутками. Мы рассчитываем на полный зал заинтересованных человеческих глаз! Рязань — это родной для многих «альфовцев» город. И Группа «А», я знаю, не чужая рязанцам. Многие наши офицеры — выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища ордена Суворова. Я не преувеличу, если скажу, что это кузница героев! Надеюсь, что «Люди А. Выбор» найдёт отклик в сердцах не только тех, кто имеет отношение к вооруженным силам, но и у гражданских.