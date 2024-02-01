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Любовь в квадрате
20 марта в 19:00
Театр

Любовь в квадрате

Театр драмы

Заслуженный артист РФ, АЛЕКСЕЙ МАКЛАКОВ. Полюбившийся зрителям во многих фильмах актер предстанет для Вас в совершенно невероятной и загадочной роли, раскрытие которой произойдет только в самом конце спектакля! Яркий, озорной, с невероятным чувством юмора!

Прима — Народная артистка России, звезда театра «ЛЕНКОМ» АННА ЯКУНИНА. Ее гениальной игре рукоплещет зритель всей нашей страны и зарубежья. Все, кто хоть раз видел актрису вживую — возвращаются на ее спектакли вновь и вновь!

В спектакле принимают участие молодые звезды театра и кино ПАВЕЛ КУЗЬМИН и МАРИЯ СВИРИД

Это история очень популярной эстрадной дивы, которая прилетает в Торонто на гастроли и встречает мужчину… без определенного места жительства…

Неожиданным или закономерным образом, давно расставшиеся герои встречаются в наше время. Воспользуются ли они шансом обрести долгожданное счастье? Ведь не важно сколько лет пройдёт, одно точно останется неизменным — это любовь.

Как сложится их судьба? Вырастут ли цветы новых жизненных смыслов? Получится ли возвести настоящую любовь, проверенную временем, в квадрат… Или нет… На все эти сложные вопросы ответить будет очень непросто… Но, мы попробуем! Ведь с таким уникальным актерским ансамблем, возможно, решать любые творческие задачи!

Возраст
18+