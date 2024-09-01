Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
18°
Срд, 09
12°
Чтв, 10
10°
ЦБ USD 96.06 1.19 08/10
ЦБ EUR 105.31 0.57 08/10
Нал. USD 94.85 / 95.00 07/10 18:25
Нал. EUR 103.90 / 105.10 07/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
Вчера 09:07
747
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
25 728
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
14 548
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
17 367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
LUMEN
10 октября в 19:00
Концерты

LUMEN

Deep

«Три пути», второй альбом в дискографии, знают наизусть все поклонники LUMEN. Многие песни с него стали любимыми у слушателей и регулярно исполняются на концертах.

Тогда, в 2004-м, релиз стал во многом переломным для группы. До его выхода LUMEN знали только по песне «Sid & Nancy» и воспринимали исключительно как панк-команду. Благодаря «Трем путям» широкая аудиторию открыла для себя LUMEN как группу, которая играет разноплановую музыку. LUMEN съездили в свой первый большой тур, насчитывающий десятки городов. И, наконец, получили первый серьезный студийный опыт, выехав для записи за пределы родной Уфы в Петербург.

Сегодня «Три пути» слушается немного наивным и сырым: чувствуется, что музыкантам в тот момент явно не хватало опыта. Но альбом идеально попал в нерв времени, в нем есть неподдельная искренность, за которые группу ценили, ценят и будут ценить. Сет-лист концертов, посвященных 20-летию альбома «Три пути» будет состоять только из песен, написанных на момент его выхода, то есть с двух первых альбомов. В сокрушительном электричестве и в полный рост! Не пропустите редкую возможность услышать один из ваших любимых альбомов от и до — ведь многие песни с него уже очень давно не игрались.

Возраст
12+