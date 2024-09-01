«Три пути», второй альбом в дискографии, знают наизусть все поклонники LUMEN. Многие песни с него стали любимыми у слушателей и регулярно исполняются на концертах.

Тогда, в 2004-м, релиз стал во многом переломным для группы. До его выхода LUMEN знали только по песне «Sid & Nancy» и воспринимали исключительно как панк-команду. Благодаря «Трем путям» широкая аудиторию открыла для себя LUMEN как группу, которая играет разноплановую музыку. LUMEN съездили в свой первый большой тур, насчитывающий десятки городов. И, наконец, получили первый серьезный студийный опыт, выехав для записи за пределы родной Уфы в Петербург.

Сегодня «Три пути» слушается немного наивным и сырым: чувствуется, что музыкантам в тот момент явно не хватало опыта. Но альбом идеально попал в нерв времени, в нем есть неподдельная искренность, за которые группу ценили, ценят и будут ценить. Сет-лист концертов, посвященных 20-летию альбома «Три пути» будет состоять только из песен, написанных на момент его выхода, то есть с двух первых альбомов. В сокрушительном электричестве и в полный рост! Не пропустите редкую возможность услышать один из ваших любимых альбомов от и до — ведь многие песни с него уже очень давно не игрались.