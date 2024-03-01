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Лица
24 апреля в 19:00
Театр

Лица

Театр драмы

Театрально-концертное бюро «АНТРЕПРИЗА-СТОЛИЦА».

Спектакль поставлен по юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат».

Рассказы Чехова — это удивительно точные зарисовки из жизни русской провинции. Его герои — обыкновенные люди, до боли знакомые типажи. Чехов как никакой другой писатель распознал природу российской ментальности, ее корни и неповторимость. Неслучайно все великие русские артисты любили и любят играть юмористические рассказы Чехова.

В спектакле «Лица» представлен блистательный актерский дуэт народного артиста России Александра Калягина и народного артиста России Владимира Симонова.

Возраст
6+