Театрально-концертное бюро «АНТРЕПРИЗА-СТОЛИЦА».

Спектакль поставлен по юмористическим рассказам «На чужбине», «Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник», «Дипломат».

Рассказы Чехова — это удивительно точные зарисовки из жизни русской провинции. Его герои — обыкновенные люди, до боли знакомые типажи. Чехов как никакой другой писатель распознал природу российской ментальности, ее корни и неповторимость. Неслучайно все великие русские артисты любили и любят играть юмористические рассказы Чехова.

В спектакле «Лица» представлен блистательный актерский дуэт народного артиста России Александра Калягина и народного артиста России Владимира Симонова.