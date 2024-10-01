Лев Толстой и дети. Сказки

Яркая театральная фантазия в стиле народных лубочных картинок!

На сцене появляется сам Лев Николаевич Толстой и герои его сказок: Филиппок, Маша, три медведя.

Луб значит «древесина липы». Долговечные, красочные, простодушные — лубочные картинки веками были популярны по всей России. Их смысл ясен даже ребенку, а в сюжетах легко сочетаются шутки и нравоучения.

Лев Николаевич Толстой известен во всем мире как автор романов, но они предназначены для взрослых, а для детей граф писал коротко, просто и всегда с доброй шуткой. Его сказки как раз впору «лубяной литературе». Да, они невелики, но это все равно большая литература, которая дает маленькому человеку безграничные возможности.