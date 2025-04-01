Лето пируэта. Ромео и Джульетта

Студия театральных технологий «Бенефис» представляет ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». В 2025 году свои постановки представит Московский Русский балет под руководством Михаила Михайлова.

Либретто по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Сергея Прокофьева, Сергея Радлова, Адриана Пиотровского Музыка Сергея Прокофьева Хореография Леонида Лавровского в редакции Валентина Грищенко Когда-то в СССР премьеру балета «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева много лет откладывали и запрещали. Сегодня балет-симфонию ставят на самых известных театральных сценах мира. В 1930-х годах известный пианист и композитор Сергей Прокофьев, вернувшись после долгих заграничных гастролей, решил написать балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Как правило, либретто к своим произведениям он создавал сам. Однако в этот раз в написании участвовали шекспировед и художественный руководитель Ленинградского театра имени Кирова Сергей Радлов и Адриан Пиотровский — драматург и известный театровед. В 1935 году работа над балетом была закончена, но постановка оказалась под запретом якобы из-за «нетанцевальной» музыки. На Московской сцене премьера «Ромео и Джульетты» состоялась в 1946 году. С тех пор этот балет всегда занимал видное место в репертуаре Большого театра.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ Верона в ранний утренний час. Город просыпается. На одной из улиц сталкиваются два враждующих клана: Монтекки и Капулетти. В комнате юная Джульетта готовится к первому в ее жизни балу, на котором она будет представлена гостям. Встретив любимую кормилицу, девушка вместе с ней продолжает веселиться. Во дворце Капулетти объявлен бал. Знать Вероны в праздничных одеждах направляется на торжество. Меркуцио с друзьями подговаривают Ромео проникнуть на бал, скрывшись под масками. В зале дома Капулетти начинаются танцы. В движениях Джультетты раскрываются ее чистота, очарование, поэтичность. Вошедший Ромео не в силах оторвать от нее глаз. Меркуцио веселит гостей. Ромео подходит к Джульетте и взволнованно говорит о зародившемся в нем чувстве. Маска падает с его лица. Джульетта поражена красотой и благородством юноши, в ее сердце зажигается любовь. Тибальд, невольный свидетель этой сцены, узнает Ромео. Между ними возникает ссора. Когда гости расходятся, кормилица сообщает Джульетте, что Ромео принадлежит к клану Монтекки. Но это уже не волнует юную девушку. В лунную ночь влюбленные встречаются в саду. Джульетта вся во власти впервые вспыхнувшего чувства. Джульетта не в силах вынести даже самой короткой разлуки с любимым. Она просит кормилицу передать Ромео письмо. В поисках юноши кормилица попадает в самую гущу карнавального веселья, но все-таки выполняет поручение. Ромео, прочитав письмо, направляется в келью патера Лоренцо. Площадь Вероны. Тибальд затевает ссору с Меркуцио и вызывает его на поединок. Появляются счастливые после венчания Ромео и Джульетта. В этот момент Тибальд наносит смертельный удар Меркуцио. Превозмогая боль, он пытается шутить, но не выдерживает и падает замертво. Не помня себя от горя, Ромео вступает в бой с Тибальдом и убивает его — закон нарушен, нужно бежать. Из дома Капулетти выбегает мать Джульетты. Она оплакивает убитого Тибальда.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ Чтобы увидеться с любимой перед разлукой, Ромео тайком пробирается в комнату Джульетты. Близится рассвет, влюбленные прощаются. Утро. Входит кормилица, а вслед за ней — родители Джульетты. Они сообщают, что день свадьбы с Парисом назначен. Джульетта умоляет мать и отца пощадить ее, не принуждать к ненавистному ей союзу, но воля родителей непреклонна. Притворившись покорной, девушка дает согласие на брак с Парисом. В отчаянии Джульетта прибегает к Лоренцо. Лоренцо дает Джульетте снадобье, выпив которое, она погрузится в глубокий сон, похожий на смерть. Только один Ромео будет знать правду — его должен известить Лоренцо. Джульетта возвращается домой и выпивает снадобье. Утром к девушке приходят подруги, чтобы нарядить ее к венцу, но находят невесту мертвой. Весть о смерти Джульетты доходит до Мантуи, куда бежал Ромео. Охваченный горем, он спешит в Верону. Лоренцо не успел рассказать Ромео правду. Ночь. В фамильной усыпальнице покоится Джульетта. На кладбище вбегает Ромео. Он припадает к гробнице, прощается с Джульеттой и выпивает яд. Джульетта просыпается. Увидев кладбище, она все вспоминает. Ее взгляд падает на умирающего Ромео, девушка бросается к своему возлюбленному. Прощаясь с ним, прощаясь с жизнью, Джульетта закалывает себя кинжалом. К склепу подходят кланы Монтекки и Капулетти. В ужасе взирают они на мертвых Ромео и Джульетту. Балет в 2-х актах