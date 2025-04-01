Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
12°
Срд, 07
11°
Чтв, 08
12°
ЦБ USD 80.96 -0.95 07/05
ЦБ EUR 91.92 -0.99 07/05
Нал. USD 83.60 / 83.00 06/05 18:20
Нал. EUR 94.96 / 95.30 06/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
20 823
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
37 456
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
23 644
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
30 965
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Лето пируэта. Лебединое озеро
23 июля в 19:00
Театр

Лето пируэта. Лебединое озеро

МКЦ

Студия театральных технологий «Бенефис» представляет ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». В 2025 году свои постановки представит Московский Русский балет под руководством Михаила Михайлова.

Сердца зрителей будут трепетать от «Лебединого озера» вечно!!! В чем секрет успеха знаменитого балета? Когда-то известный критик Герман Ларош сказал: «Лебединое озеро» — лучший балет, который я когда-либо слышал… Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются как из рога изобилия". И действительно, балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан 130 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то что будет волновать людей вечно.

Возраст
6+
Жанры
Балет