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Лето. Нулевые
Кино

Лето. Нулевые

Маленький городок на Волге, середина 2000-х. В жизни находчивого Сашки наступает пятнадцатое лето: вновь дурачества с друзьями, вновь походы в местную «игровуху» и первые летние подработки. Все идет своим чередом, но Сашка еще не знает — именно в это лето ему придется взять ответственность за чужую жизнь, встретить любовь и оказаться втянутым в опасные неприятности.

Режиссёр
Сергей Илютин
Актёры
Тимофей Кочнев, Анастасия Цыбульская, Кирилл Доронин, Иван Федоров, Роман Маякин, Анна Котова, Денис Шведов, Сергей Пантелеев, Ольга Лапшина, Михаил Иванов, Василий Шевцов, Анастасия Ветрова, Никита Войтюк, Кирилл Мешалкин
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-03-21 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Драма

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