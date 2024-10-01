Добро пожаловать в LEGO-ШОУ — мир, наполненный фантастическими приключениями. Ну, а какой мир без героев? В самом веселом интерактивном шоу мы узнаем кто обеспечивает безопасность целого города, кто спасает жизни наших граждан, кто строит огромные дома и дороги, кто не спит, но ночам и борется с несправедливостью? В новом детском шоу мы расскажем, а главное покажем как от одного маленького кубика могут зависеть жизни тысячи людей. В нашем городе найдется место каждому герою, стоит только захотеть! А еще это не просто спектакль, а настоящий праздник, где ребёнок вместе с артистами может петь, танцевать, играть и не сидеть на месте! Почему обязательно стоит сходить: Почему обязательно стоит сходить: Новый формат интерактивного детского шоу, где развлечения граничат с полезными знаниями! Встреча с веселыми LEGO-героями Тематические декорации и реквизит Искрометные шутки и веселые диалоги Профессиональные актеры и артисты, специально подобранные под роли LEGO-ШОУ развивает воображение маленьких зрителей и погружает их в атмосферу целого города, где возможно ВСЕ!