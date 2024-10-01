Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.59 0.5 23/10
ЦБ EUR 104.87 0.47 23/10
Нал. USD 96.15 / 96.20 22/10 17:55
Нал. EUR 103.60 / 104.75 22/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
2 часа назад
403
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
8 часов назад
1 755
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
7 660
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 606
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Lego-шоу
27 декабря в 18:00
Театр

Lego-шоу

МКЦ

Добро пожаловать в LEGO-ШОУ — мир, наполненный фантастическими приключениями. Ну, а какой мир без героев? В самом веселом интерактивном шоу мы узнаем кто обеспечивает безопасность целого города, кто спасает жизни наших граждан, кто строит огромные дома и дороги, кто не спит, но ночам и борется с несправедливостью? В новом детском шоу мы расскажем, а главное покажем как от одного маленького кубика могут зависеть жизни тысячи людей. В нашем городе найдется место каждому герою, стоит только захотеть! А еще это не просто спектакль, а настоящий праздник, где ребёнок вместе с артистами может петь, танцевать, играть и не сидеть на месте! Почему обязательно стоит сходить: Почему обязательно стоит сходить: Новый формат интерактивного детского шоу, где развлечения граничат с полезными знаниями! Встреча с веселыми LEGO-героями Тематические декорации и реквизит Искрометные шутки и веселые диалоги Профессиональные актеры и артисты, специально подобранные под роли LEGO-ШОУ развивает воображение маленьких зрителей и погружает их в атмосферу целого города, где возможно ВСЕ!

Возраст
6+
Жанры
Для детей,