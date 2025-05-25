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Лебединое озеро
27 мая в 19:00
Театр

Лебединое озеро

Театр драмы

Московский государственный академический театр «Русский балет»

Художественный руководитель, народный артист СССР Вячеслав Гордеев

Либретто Владимира Бегичева, Василия Гельцера

Хореография Льва Иванова, Александра Горского, Мариуса Петипа, Вячеслава Гордеева

Постановка Вячеслава Гордеева

Художник-постановщик Игорь Нежный

Художник по костюмам Татьяна Тулубьева

«Лебединое озеро» — выдающийся балет на музыку гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского в признанной классической постановке Мариуса Петипа был представлен публике на сцене Мариинского театра в 1895 году. С тех пор романтические образы «Лебединого озера» волнуют и взрослых, и юных зрителей, вдохновляют к творчеству балетмейстеров и хореографов всего мира.

Это великое произведение, широко известное и любимое публикой разных стран, символизирующее балетное искусство в целом, стало достоянием золотого фонда мировой культуры. Балет «Лебединое озеро» — это история о вечной и прекрасной любви, предательстве, добре и зле.

«Лебединое озеро» в репертуаре театра «Русский балет» занимает особое место. В постановке Вячеслава Гордеева, бережно хранящей великую классику, ощущается индивидуальный почерк балетмейстера, его творческий пульс. У балета счастливый конец, он продолжает радовать сердца и души зрителей — добро торжествует.

Возраст
6+