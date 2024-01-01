20 февраля 1877 года состоялась премьера «Лебединого озера» на сцене Большого театра в Москве. Этот день можно считать рождением русского классического балета. С тех пор прошло 146 лет.

Балет «Лебединое озеро» — самый лиричный из балетов П. И. Чайковского. В основу сюжета положен один из многочисленных вариантов народного сказания о девушке, превращенной злой силой в птицу. Молодой принц, встретив зачарованную принцессу — лебедь, клянется ей в вечной любви. В этой клятве — залог ее избавления от волшебных чар. Но принц невольно изменяет своему слову, обманутый сходством Одетты с Одиллией — дочерью Злого Гения. Одетта обречена навсегда остаться лебедем.

Впоследствии мрачный финал балета был изменен: принц и лебедь, бросившись в волны, разрушили злые чары. Действие заканчивается светлым апофеозом.