Лариса Рубальская

Член Союза писателей Москвы

Поэтесса-песенник, переводчица

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

«По дороге любви»

За весь период творческой активности Лариса Алексеевна издала немало сборников стихов, а многие из них в итоге превратились в песни. Среди их исполнителей десятки звезд советской и российской эстрады.

Но даже те стихи, что не превратились в хиты, публикуются в сборниках и ценятся поклонниками автора. Они приходят на ее творческие вечера и концерты, восхищаясь талантом и мудростью женщины.

Поэтесса пишет обо всем — о жизни, о любви, о весне, об одиночестве, но главной темой стали стихи о женщине, носящие автобиографический характер.