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Лабиринт-3
Кино

Лабиринт-3

В оживленном городе Калькутта Рухан (Картик Ариан), ясновидящий, умеющий изгонять нечистую силу, на самом деле является хитрым мошенником. Если во время представления что-то идет не так, он скрывает свою некомпетентность, обвиняя несуществующих призраков. Когда принцесса Мира обращается к нему за помощью, чтобы избавить замок своей семьи от печально известного духа, Рухан чует возможность поживиться. Однако по мере того, как он углубляется в темную историю замка, события принимают странный оборот. С помощью специалиста по реставрации Рухан раскрывает дьявольский план, организованный тремя коварными священниками. Но как только они начинают думать, что раскрыли дело, настоящий ужас выходит из тени, прячась у всех на виду. Пока Рухан соревнуется со временем, пытаясь разгадать тайну, веселье начинается в этой комедийной, но в то же время захватывающей поездке на американских горках «Лабиринт-3».

Режиссёр
Анис Базми
Актёры
Картик Ариан, Видья Балан, Трипти Димри, Мадхури Дикшит, Виджай Рааз, Раджпал Науранг Ядав, Санджай Мишра, Винит, Раджеш Шарма, Маниш Вадхва
Продолж.
157 мин.
Премьера
2024-11-01 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия, Фильм ужасов

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