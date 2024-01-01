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Квартирник на Грибоедова
26 января в 16:00
Концерты

Квартирник на Грибоедова

Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»

Новогодние торжества подходят к концу, но праздничное настроение и не планирует покидать уютный концертно-выставочный зал «На Грибоедова». Здесь 26 января в 16:00 состоится концерт квартирника «Январский коктейль», организованный творческой мастерской «Шанс» Союза пенсионеров.

Формат квартирника стирает грань между сценой и залом. Самобытные голоса некоторых артистов, которые приходили раньше на мероприятия в качестве зрителей, сейчас звучат на сценах города. Именно эту возможность дает объединение «Шанс».

В этот раз программа действительно напоминает коктейль — оперетта и лирические песни, шансон и шуточные номера, исполненные опытными артистами и дебютантами — прекрасное сочетание различных жанров и мелодий.

При поддержке нашего Центра квартирники «На Грибоедова» проходят в рамках программы «Активное долголетие», инициированной губернатором региона.

Возраст
12+