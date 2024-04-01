Курентзис: Замок герцога Синяя Борода и Мистерия на конец времен

Постановка театра Salzburger Festspiele.

Ромео Кастеллуччи и Теодор Курентзис возвращаются в Зальцбург с необычной программой: совместной постановкой «Замка герцога Синяя Борода» Белы Бартока и «Мистерии на конец времен» Карла Орфа — двух произведений, которые на первый взгляд кажутся полностью противоположными друг другу.

Шедевр музыкального театра начала XX века, опера «Замок герцога Синяя Борода» была написана в 1911 году на текст венгерского драматурга Белы Балажа. Сюжет о Синей Бороде заимствован из сказки Шарля Перро — вельможа-женоубийца запрещает своей излишне любопытной последней жене заглядывать в комнату, где спрятаны тела предыдущих жертв. Опера Бартока представляет эту историю как диалог между двумя героями, Синей Бородой и Юдит, и драма развивается через духовное и эмоциональное противостояние.

«Где находится сцена, внутри или снаружи?» — задает вопрос опера, приглашая зрителя к размышлению о загадочной природе театра как преломленного отражения реальности. На Зальцбургском фестивале опера «Замок герцога Синяя Борода» поставлена как часть двойной программы в сочетании с «Мистерией на конец времен» Карла Орфа.

В этом спектакле режиссер Ромео Кастеллуччи раскрывает глубокую связь между двумя произведениями при помощи контраста между внутренним состоянием и могучими внешними проявлениями. Сжатость действия «Замка…», отсутствие пространственно-временной привязки и атмосфера тайны свидетельствуют о том, что опера происходит полностью внутри.

По контрасту «Мистерия на конец времен» — это произведение о Страшном суде в интерпретации субъективных религиозных представлений композитора. На то, чтобы сочинить текст на греческом, немецком и латинском языках, у Орфа ушло целых десять лет, с 1960 по 1970 год. На работу оказало огромное влияние апокалиптическое видение греческого теолога Оригена Адаманта, в котором утверждается, что в конечном счете даже демоны получат прощение и спасение.

Опера-оратория Орфа, представленная Кастеллуччи и Курентзисом на зальцбургской сцене впервые со дня своей премьеры в 1973 году, поражает зрителя первобытной, стихийной мощью. Такой эффект достигается в том числе настойчивым повторением ритмического рисунка в музыке, подчеркнутом массовыми хореографическими сценами Синди ван Акер. Атмосфера же, пронизывающая оперу «Замок герцога Синяя Борода», представляет собой диаметральную противоположность: Кастеллуччи отвечает на сдержанную камерность внутренней драмы тем, что смещает фокус внимания на перспективу Юдит — и на травму, которую раскрывает этот «театр психики».

В противопоставлении этих двух произведений, в контрасте между внутренним состоянием и внешними проявлениями невероятной мощи кроется их глубокое родство — Судный день наступает словно бы и для Юдит, как будто она сама совершила грех…