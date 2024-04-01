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Курентзис: Замок герцога Синяя Борода и Мистерия на конец времен
Кино

Курентзис: Замок герцога Синяя Борода и Мистерия на конец времен

Постановка театра Salzburger Festspiele.

Ромео Кастеллуччи и Теодор Курентзис возвращаются в Зальцбург с необычной программой: совместной постановкой «Замка герцога Синяя Борода» Белы Бартока и «Мистерии на конец времен» Карла Орфа — двух произведений, которые на первый взгляд кажутся полностью противоположными друг другу.

Шедевр музыкального театра начала XX века, опера «Замок герцога Синяя Борода» была написана в 1911 году на текст венгерского драматурга Белы Балажа. Сюжет о Синей Бороде заимствован из сказки Шарля Перро — вельможа-женоубийца запрещает своей излишне любопытной последней жене заглядывать в комнату, где спрятаны тела предыдущих жертв. Опера Бартока представляет эту историю как диалог между двумя героями, Синей Бородой и Юдит, и драма развивается через духовное и эмоциональное противостояние.

«Где находится сцена, внутри или снаружи?» — задает вопрос опера, приглашая зрителя к размышлению о загадочной природе театра как преломленного отражения реальности. На Зальцбургском фестивале опера «Замок герцога Синяя Борода» поставлена как часть двойной программы в сочетании с «Мистерией на конец времен» Карла Орфа.

В этом спектакле режиссер Ромео Кастеллуччи раскрывает глубокую связь между двумя произведениями при помощи контраста между внутренним состоянием и могучими внешними проявлениями. Сжатость действия «Замка…», отсутствие пространственно-временной привязки и атмосфера тайны свидетельствуют о том, что опера происходит полностью внутри.

По контрасту «Мистерия на конец времен» — это произведение о Страшном суде в интерпретации субъективных религиозных представлений композитора. На то, чтобы сочинить текст на греческом, немецком и латинском языках, у Орфа ушло целых десять лет, с 1960 по 1970 год. На работу оказало огромное влияние апокалиптическое видение греческого теолога Оригена Адаманта, в котором утверждается, что в конечном счете даже демоны получат прощение и спасение.

Опера-оратория Орфа, представленная Кастеллуччи и Курентзисом на зальцбургской сцене впервые со дня своей премьеры в 1973 году, поражает зрителя первобытной, стихийной мощью. Такой эффект достигается в том числе настойчивым повторением ритмического рисунка в музыке, подчеркнутом массовыми хореографическими сценами Синди ван Акер. Атмосфера же, пронизывающая оперу «Замок герцога Синяя Борода», представляет собой диаметральную противоположность: Кастеллуччи отвечает на сдержанную камерность внутренней драмы тем, что смещает фокус внимания на перспективу Юдит — и на травму, которую раскрывает этот «театр психики».

В противопоставлении этих двух произведений, в контрасте между внутренним состоянием и внешними проявлениями невероятной мощи кроется их глубокое родство — Судный день наступает словно бы и для Юдит, как будто она сама совершила грех…

Режиссёр
Ромео Кастеллуччи, Синди ван Акер, Теодор Курентзис
Актёры
Мика Карес, Аушрине Стундите, Хелена Раскер, Надежда Павлова, Елизавета Свешникова, Фрэнсис Паппас, Таксиархула Канати, Ирини Циракидис, Кристиан Райнер, Геро Нивельштайн
Продолж.
175 мин.
Премьера
2024-04-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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