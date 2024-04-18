Кровь в обмен на пыль

Коммивояжер Клифф ради семьи влезает в долги и стремительно идет ко дну. В отчаянной надежде Клифф соглашается сотрудничать с Рикки, не подозревая, что именно тот перевозит. Теперь его задача — выйти сухим из воды… В бизнесе, где это еще никому не удавалось.