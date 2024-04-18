Кровь в обмен на пыль

Коммивояжер Клифф ради семьи влезает в долги и стремительно идет ко дну. В отчаянной надежде Клифф соглашается сотрудничать с Рикки, не подозревая, что именно тот перевозит. Теперь его задача — выйти сухим из воды… В бизнесе, где это еще никому не удавалось.
- Режиссёр
- Род Блэкхерст
- Актёры
- Джош Лукас, Кит Харингтон, Итан Сапли, Стивен Дорфф, Скут МакНейри, Нора Зехетнер, Трэвис В.Брюйер, Эмбер Роуз Мейсон, Крис Маллинакс, Эверетт Бланк
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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2024-04-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Криминал