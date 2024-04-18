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Кровь в обмен на пыль
Кино

Кровь в обмен на пыль

Коммивояжер Клифф ради семьи влезает в долги и стремительно идет ко дну. В отчаянной надежде Клифф соглашается сотрудничать с Рикки, не подозревая, что именно тот перевозит. Теперь его задача — выйти сухим из воды… В бизнесе, где это еще никому не удавалось.

Режиссёр
Род Блэкхерст
Актёры
Джош Лукас, Кит Харингтон, Итан Сапли, Стивен Дорфф, Скут МакНейри, Нора Зехетнер, Трэвис В.Брюйер, Эмбер Роуз Мейсон, Крис Маллинакс, Эверетт Бланк
Продолж.
98 мин.
Премьера
2024-04-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Криминал

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