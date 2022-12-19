Рок на века

Концерт — краткий экскурс в историю рок-музыки и ее разновидностей, пути к успеху популярных зарубежных и российских рок-групп. В программе представлены наиболее популярные рок-хиты XX и XXI века на русском и английском языках. Отобраны лучшие композиции на темы романтической любви, размышления о смысле жизни, борьбы добра со злом, любви к родине. Формат мероприятия (концерт-рассуждение) поможет лучше понять как музыкальное направление, которое слушает молодое поколение, отражается на нашей жизни. Световые спецэффекты сделают это зрелище более запоминающимся.

В концерте прозвучат популярные композиции из репертуара таких групп как «Queen», «Scorpions», «Король и Шут», «Ария», «Ночные снайперы», солистов Ольги Кормухиной, Линды и др. Номера представят солисты клуба эстрадной музыки ДК «Приокский» (рук. Юлия Цветкова), а также солисты ДК «Энергетик» г. Новомичуринск, ВИА «Спуутник» МБУК «Дядьковский СДК» (рук. Николай Пашков) и рок-группа «Фаза быстрого сна» г. Рязань (рук. Александр Петров).