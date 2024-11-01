Концерт духового оркестра МКЦ и академического женского хора «Лювена»

Духовой оркестр Муниципального культурного центра города Рязани — один из ярких коллективов города. Художественный руководитель и дирижер Ермаков Владимир Иванович. В репертуаре оркестра — классические, эстрадные, народные произведения, яркие, динамичные пьесы.

Женский академический хор «Лювена» — высоко профессиональный музыкальный коллектив с богатыми традициями. В его репертуаре — музыка эпохи Возрождения, духовные песнопения, классика русских и зарубежных композиторов, обработки русских народных песен и джазовая музыка. Академический женский хор легко преодолевает любые технические трудности произведений. Художественный руководитель Антонова Ирина Викторовна.

Эти два коллектива с успехом сотрудничают, на предстоящем концерте зрители услышат классические и русские народные произведения.

Специальный гость мероприятия — Вениамин Мясоедов, человек-оркестр.