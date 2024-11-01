КАЛЕВАЛА — одна из самых крупных и уважаемых команд на отечественной фолк-метал-сцене — 20 декабря выступит в рязанском клубе ПЛОЩАДКА с большим концертом, посвященным 17-летию группы. В программе лучшие хиты и новые песни. Вход с 19.00, начало после 20.00.

КАЛЕВАЛА — это яркие сольные концерты и запоминающиеся альбомы, в каждый из которых музыканты вкладывают как многолетний опыт, так и частичку души.

Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал, в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов — вот рабочая формула группы Калевала, которая полюбилась тысячам людей по всему миру.

Второй визитной карточкой проекта выделяется лирика. Она подобна сборнику историй: иногда печальных, а иногда разудалых и разбитных. Каждая песня настолько искренняя, что легко находит отклик в сердце любого слушателя.