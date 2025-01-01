Кай Метов — певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов, отметит свой 60-летний юбилей на сцене.

Его особенность — завораживающий голос. Его творчество — сочетание лирических мелодий, глубоких текстов и классических инструментов. Кай Метов пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады, и подаёт свою музыку в особой романтической манере.

В творческом багаже артиста более десяти альбомов! Его репертуар настолько разнообразен, что каждый сможет найти себе любимую мелодию.

Каждый концерт Кая Метова — это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать.

«Вспомни меня», «Position № 2», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» и все любимые хиты ждут вас!