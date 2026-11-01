Масштабно отметив свой юбилей, весной 2027 года одна из самых заметных и обсуждаемых панк-рок-групп страны – ЙОРШ – отправляется в большой тур по России и Беларуси. За полтора месяца команда даст два десятка сольных концертов, для которых уже готовит особую программу, состоящую из главных хитов – лучших, любимых и самых ожидаемых слушателями песен. За двадцать лет коллектив прошёл путь от репетиций в подмосковном ДК и выступлений в андеграундных барах до больших фестивальных сцен, горячих радиоротаций, гастролей по всей стране и ближнему зарубежью, выпустил более десятка альбомов и отыграл тысячи концертов. В марте ЙОРШ открывает новую главу своей насыщенной истории, и каждый из вас может стать её частью. Встречай группу ЙОРШ в своём городе! Будет жарко!