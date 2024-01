Йонас Кауфман: Арена ди Верона

Арена ди Верона отмечает 100-й оперный сезон незабываемым гала-концертом с Йонасом Кауфманом. Погрузитесь в захватывающий мир оперы и чудесных мелодий: на волшебной площадке Арены ди Верона «Король теноров» продемонстрирует слушателям неподражаемую многогранность своего репертуара — от красивейших оперных арий из «Тоски», «Травиаты» и «Отелло» до классики оперетты, такой как «Страна улыбок» Ф. Легара и песен из кинофильмов, например «Гладиатора».

Уникальным концертом Йонаса Кауфмана Арена ди Верона в этом году отмечает свой сотый оперный сезон. А «чудо-тенор» (по выражению газеты Le Monde) выступает не один: вместе с ним на сцене появятся Соня Йончева и Людовик Тезье, составив трио великих оперных звезд современности.

Программа: Дж. Пуччини, «Тоска»: Recondita armonia Дж. Верди, «Отелло»: Dio mi potevi scagliar У. Джордано, «Андре Шенье»: Nemico della patria У. Джордано, «Андре Шенье»: Vicino a te Ж. Бизе, «Кармен»: увертюра Ж. Бизе, «Кармен»: L"amour est un oiseau rebelle Ж. Бизе, «Кармен»: Votre toast, je peux vous le rendre Ф. Легар, «Джудитта»: Freunde, das Leben ist lebenswert Э. де Куртис, «Non ti scordar di me» Ж. Оффенбах, «Сказки Гофмана»: Scintille, diamant Ф. Легар, «Страна улыбок»: Dein ist mein ganzes Herz Л. Бернстайн, «Вестсайдская история»: Somewhere Л. Бернстайн, «Вестсайдская история»: Maria Э. Морриконе, «Nella fantasia» из к/ф «Миссия» Х. Циммер, «Nelle tue mani (Now We Are Free)» из к/ф «Гладиатор» Бисы: Дж. Пуччини, «Джанни Скикки»: O mio babbino caro Р. Леонкавалло, «Mattinata» Ж. Массне, «Таис»: Venez, anges du ciel Дж. Пуччини, «Турандот»: Nessun dorma Дж. Верди, «Травиата»: Libiamo ne" lieti calici