Избави нас. Одержимые

Когда монахиня в отдаленном монастыре заявляет о непорочном зачатии, кардинал посылает молодого, но опытного священника отца Фокса для расследования. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество. Согласно ему, непорочная дева родит близнецов, один из которых — добро, другой — зло. После рождения младенцев мрак сгущается, и отец Фокс — единственный, кто должен противостоять злу, пока одержимость дьяволом не захватила весь мир.