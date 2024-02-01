Избави нас. Одержимые

Когда монахиня в отдаленном монастыре заявляет о непорочном зачатии, кардинал посылает молодого, но опытного священника отца Фокса для расследования. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество. Согласно ему, непорочная дева родит близнецов, один из которых — добро, другой — зло. После рождения младенцев мрак сгущается, и отец Фокс — единственный, кто должен противостоять злу, пока одержимость дьяволом не захватила весь мир.
- Режиссёр
- Кру Эннис, Ли Рой Кунц
- Актёры
- Яуне Киммел, Томас Кречман, Ли Рой Кунц, Марко Лехт, Лена Барбара Лухсе, Джейсон Е.Медина, Мария Вера Ратти, Александер Сиддиг
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2024-02-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов