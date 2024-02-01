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Избави нас. Одержимые

Когда монахиня в отдаленном монастыре заявляет о непорочном зачатии, кардинал посылает молодого, но опытного священника отца Фокса для расследования. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество. Согласно ему, непорочная дева родит близнецов, один из которых — добро, другой — зло. После рождения младенцев мрак сгущается, и отец Фокс — единственный, кто должен противостоять злу, пока одержимость дьяволом не захватила весь мир.

Режиссёр
Кру Эннис, Ли Рой Кунц
Актёры
Яуне Киммел, Томас Кречман, Ли Рой Кунц, Марко Лехт, Лена Барбара Лухсе, Джейсон Е.Медина, Мария Вера Ратти, Александер Сиддиг
Продолж.
103 мин.
Премьера
2024-02-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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