Из глубины

После крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья. В водяном плену опасности поджидают со всех сторон. На что придется пойти героям, чтобы выжить в жутких условиях?