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Из глубины

После крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья. В водяном плену опасности поджидают со всех сторон. На что придется пойти героям, чтобы выжить в жутких условиях?

Режиссёр
Клаудио Фех
Актёры
Колм Мини, Филлис Логан, Уилл Аттенборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Мануэль Пасифик, Софи Макинтош, Еремиас Амуре, Дэвид Джей Биско, Скотт Кокер, Грейс Неттл, Дэвид Самартин, Ли Байфорд
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-01-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Драма

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