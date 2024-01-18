Из глубины

После крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья. В водяном плену опасности поджидают со всех сторон. На что придется пойти героям, чтобы выжить в жутких условиях?
- Режиссёр
- Клаудио Фех
- Актёры
- Колм Мини, Филлис Логан, Уилл Аттенборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Мануэль Пасифик, Софи Макинтош, Еремиас Амуре, Дэвид Джей Биско, Скотт Кокер, Грейс Неттл, Дэвид Самартин, Ли Байфорд
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-01-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Драма