Иван Несветайло. Пульсация памяти

Иван Васильевич Несветайло родился в 1959 г. в Белгородской области. Учился в Орловском художественном училище (1975-1979), затем в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной (Сейчас СПбГХПА им. А.Л. Штиглица) на факультете монументально-декоративной живописи (1984-1990). Его активная творческая деятельность началась в 1990-е годы, когда по инициативе художника создавались творческие группы («Треугольник+" и «Белая пирамида»). В 1993—1994 гг. работал декоратором в Мариинском театре. Член Санкт-Петербургского Союза художников с 1994 г. В настоящее время И. Несветайло — член Бюро секции монументального искусства Союза художников Санкт-Петербурга, доцент кафедры компьютерной графики и дизайна Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, активный участник выставок и международных проектов (23 персональных, более 200 групповых).

Иван Несветайло — художник-монументалист, автор живописных произведений, настенных росписей и рельефов, декорирующих частные и общественные пространства не только в России, но и за рубежом.

Его экспрессивная живопись, балансирующая на грани реализма и абстракции, берет свои истоки в русском авангарде и немецком неоэкспрессионизме. Для большинства произведений мастера характерны выразительные цветовые отношения, свободные композиционные построения, возникающие в результате спонтанного диалога с материалом. Художник активно работает с фактурами и найденными объектами, использует старые холсты, подрамники, бумагу, поскольку видит в этом энергетическую связь с прошлым. Главным в своей работе автор считает передачу чистой энергии творчества, поиск современного звучания произведений. Обычно он работает под музыку, которая помогает ему почувствовать себя свободным.

На юбилейной персональной выставке И. Несветайло в Рязанском художественном музее представлено около сорока произведений живописи и графики, созданных преимущественно за последние годы.