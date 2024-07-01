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Иван Абрамов. Новое и лучшее
28 октября в 19:00
Концерты

Иван Абрамов. Новое и лучшее

ДК РГАТУ

ИВАН АБРАМОВ — ЛЮБИТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Нет такой темы, которую не смог бы поддержать Иван. Буквально недавно комик выложил свое видео-выступление «Большой ребенок» на YouTube. За несколько дней Иван набрал на своем YouTube канале 129 тысяч подписчиков и более 4 млн. просмотров. И все же, ничто не сравнится с живым выступлением юмориста.

Иван Абрамов со свойственной ему интеллигентностью всегда готов взглянуть на заурядную ситуацию под нестандартным углом, делая свои выступления по-настоящему смешными и яркими. Новая программа обещает быть еще более живой, еще более насыщенной трушными шутками и наполненной темами, волнующими каждого из нас.

Возраст
18+
Жанры
Юмор