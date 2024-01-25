Истребитель

Молодой человек осуществляет свою давнюю мечту — служить в ВВС Индии. Сталкиваясь с суровыми испытаниями, он должен преодолеть себя, чтобы стать настоящим героем индийских вооруженных сил.
- Режиссёр
- Сиддхарт Ананд
- Актёры
- Хритхик Рошан, Дипика Падукон, Анил Капур, Каран Сингх Гровер, Акшай Оберой, Акарш Алагх, Аамир Наик, Санджив Чопра, Шариб Хашми, Самведна Сувалка, Бирол Таркан Йылдыз
- Продолж.
- 160 мин.
- Премьера
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2024-01-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Триллер