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Истребитель
Кино

Истребитель

Молодой человек осуществляет свою давнюю мечту — служить в ВВС Индии. Сталкиваясь с суровыми испытаниями, он должен преодолеть себя, чтобы стать настоящим героем индийских вооруженных сил.

Режиссёр
Сиддхарт Ананд
Актёры
Хритхик Рошан, Дипика Падукон, Анил Капур, Каран Сингх Гровер, Акшай Оберой, Акарш Алагх, Аамир Наик, Санджив Чопра, Шариб Хашми, Самведна Сувалка, Бирол Таркан Йылдыз
Продолж.
160 мин.
Премьера
2024-01-25 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Приключение, Триллер

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