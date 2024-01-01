История увертюры. РГСО и Я. Тимофеев

27 января в 17:00 кандидат искусствоведения, эксперт Московской филармонии Ярослав Тимофеев поведает об истории увертюры. Иллюстрацией повествования станут произведения Г. Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Дж. Россини. М. Глинки, П. Чайковского, А. Бородина и И. Дунаевского в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением маэстро Сергея Оселкова.

Программа:

Г. Ф. Гендель. Юлий Цезарь в Египте, увертюра к опере

В.А. Моцарт. Похищение из сераля, увертюра к опере

Л. ван Бетховен. Леонора № 3, увертюра к опере «Фиделио»

Дж. Россини. Севильский цирюльник, увертюра к опере

М. Глинка. Иван Сусанин, увертюра к опере

П. Чайковский. Пиковая дама, интродукция к опере

А. Бородин. Князь Игорь, увертюра к опереИ. Дунаевский. Дети капитана Гранта, увертюра к кинофильму